'Tulpenproductie naar 2 miljard stuks'

Volgens de brancheorganisatie zit de vraag naar de bekende bloem vooral in het buitenland stevig in de lift. Vorig jaar kwam de productie uit op 1,9 miljard snijtulpen en zo'n tien jaar geleden ging het nog om circa 1 miljard stuks.

Export

Ongeveer negen van de tien tulpen zijn bestemd voor de export. Belangrijkste afzetmarkt is Duitsland. Daar gaan waarschijnlijk zo'n miljard tulpen naartoe en de vraag stijgt er nog altijd.

Ook in Rusland is de tulp volgens André Hoogendijk, adjunct-directeur van de KAVB, nog steeds populair. Russen bezuinigen door de penibele economische situatie in het land stevig op bloemen, maar de relatief goedkope tulp is er juist extra gewild, aldus de branchevoorman.

Groot-Brittannië

Hoogendijk vreest wel dat de uitvoer naar Groot-Brittannië dit jaar onder druk komt te staan. Door de flinke waardedaling van het Britse pond zijn de Nederlandse bloemen opeens fors duurder geworden voor de Britse consument.

De KAVB baseert zich in zijn prognose op de oogst van bollentelers. Die viel vorig jaar goed uit, waardoor er meer tulpenbollen in de koelcel zijn gelegd. Deze worden in de periode december tot aan Moederdag verwerkt tot snijbloemen.

Nationale Tulpendag

Zaterdag is het Nationale Tulpendag, de dag waarop de start van een nieuw tulpenseizoen officieel wordt gevierd. Op de Dam in Amsterdam legt de branche dan een tijdelijke pluktuin aan met meer dan 200.000 tulpen. De totale omzet van de Nederlands tulpenproductie bedraagt ongeveer 300 miljoen euro.