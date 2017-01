premium

Pond maakt grootste sprong in jaren

37 min geleden

LONDEN (AFN) - Het Britse pond heeft dinsdag de sterkste dagwinst geboekt ten opzichte van de dollar sinds 2008. Handelaren reageerden met opluchting op de duidelijke lijn die de Britse premier Theresa May schetste over de positie van de Britten in de onderhandelingen over hun vertrek uit de EU.