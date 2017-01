Recordomzet voor ASML

De chipmachinemaker wacht nog op de definitieve doorbraak van zijn revolutionaire EUV-machine, maar profiteerde van een sterke vraag naar zijn huidige productlijn. Er werden 46 machines verkocht met Deep Ultraviolet-technologie (DUV) onder de motorkap. Ook is ASML tevreden over de vraag naar Holistic Lithography, waarin het zich afgelopen jaar versterkte via de acquisitie van Hermes Microvision.

Verwachtingen overtroffen

De cijfers volgen na een verrassend goed vierde kwartaal. ASML verwachtte de omzet in het beste geval stabiel te houden ten opzichte van het kwartaal ervoor, maar kwam op €1,9 miljard uit (+5,5%). De brutomarge nam toe tot 47,2% (+1,2pp).

Orderboeken lopen vol

Ten opzichte van heel 2015 verslechterde de marge licht tot 44,8% (-1,3pp). Daar tegenover staat het vollopen van de orderboeken. Er zijn al 18 EUV-machines besteld, waarvan 6 in het afgelopen kwartaal. Deze machines vertegenwoordigen een waarde van €2 miljard.

Voor het eerste kwartaal van 2017 verwacht ASML een omzet van €1,8 miljard (+38% y-o-y) met een marge van 47% (+4,4pp). De investeringen in onderzoek on ontwikkeling nemen toe tot €320 miljoen (+€50 miljoen, +18,5%).

Volgende fase

Ceo Peter Wennink van het Veldhovense bedrijf stelt dat het bedrijf de volgende fase van de vercommercialisering van EUV ingaat. Hij verwacht dat het niet meer lang duurt voor de eerste klanten beginnen met massaproductie op basis van de nieuwe technologie op 7 nanometer. Dat zorgt voor nog meer details op chips, waardoor voor dezelfde toepassing kleinere chips volstaan.