Senioren vaker in webshop

In de laatste vier jaar stijgt het aantal webshoppers boven de 55 jaar enorm. "Jongeren shoppen vaker online dan ouderen, maar dit verschil wordt almaar kleiner", concludeert het CBS.

55-plussers

Het gat tussen de jongeren en de ouderen is nog niet helemaal gedicht, maar vooral de 55-plussers passen zich snel aan. Tot 55 jaar koopt ongeveer 90 procent van de mensen regelmatig bij een webshop. In de categorie 55 tot 65 jaar is dat 72,2 procent, maar dat was in 2012 nog maar de helft.

In de leeftijdscategorie van 65 tot 75 jaar winkelt ongeveer de helft regelmatig online. In 2012 was dat nog 36,4%.

Harder groeien

Webwinkels zonder vestiging in de winkelstraat hebben hun omzet vorig jaar trouwens aanzienlijk harder zien toenemen dan winkels die wel fysieke zaken hebben. Pure webshops zagen hun opbrengsten van januari tot en met november met 23 procent oplopen. De onlineomzet van winkels die ook fysieke vestigingen hebben, kwam in dezelfde periode een kleine 15 procent hoger uit. Een jaar eerder groeiden beide soorten webwinkels nog even snel.

Webwinkels die geen winkelpanden hebben verkopen hoofdzakelijk kleding. Ook huis- en tuinartikelen zijn een vaak geziene specialisatie. De laatste tijd komen er ook steeds meer webshops bij die zich richten op voeding. In verreweg de meeste gevallen gaat het om eenmansbedrijven.