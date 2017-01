ASML blinkt uit op groene AEX

Na een kwartier handelen stond de AEX-index 2,41 punten (oftewel 0,5%) hoger op 484,15. De Midkap noteerde 0,2% in de plus op 688,3 punten.

Elders waren de beurzen verdeeld. Wall Street sloot dinsdagavond met lichte verliezen. De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend echter 0,4% in de plus. Vooral het aandeel Toshiba was er in trek.

In de AEX waren veel ogen gericht op ASML. De chipmachinefabrikant uit Veldhoven boekte een recordomzet over 2016. Het afgelopen kwartaal was zelfs verrassend goed. Beleggers beloonden ASML met een koerssprong van 4,5%.

Naast ASML deden ook de fondsen uit de voedingssector het goed. Dat gold vooral voor Unilever (+1,1%) en Heineken (+1,4%).

ABN Amro ontving een koopadvies van Banco Santander. Het aandeel ABN Amro klom 0,7%. Bij de financiële waarden ging Aegon (-2,1%) echter stevig achteruit. De verzekeraar was daarmee tevens de grootste daler onder de hoofdfondsen.

Advertentie

Vopak kreeg een adviesverlaging van Kempen voor de kiezen. De zakenbank bracht het beleggingsadvies voor het aandeel Vopak omlaag van 'kopen' naar 'houden' bij een koersdoel van €45,50. Het tankopslagconcern werd 0,9% minder waard.

Biotechnologiebedrijf Galapagos (+0,6%) heeft een nieuwe medisch directeur benoemd. Walid Abi-Saab zal deel uitmaken van het directiecomité en de leiding krijgen over de algemene medische strategie van Galapagos.

In de Midkap pikte ASMI (+1,9%) een graantje mee van de meevallende jaarcijfers van zusterconcern ASML. TomTom (+0,3%) wekte de belangstelling van beleggers door een overname in Duitsland aan te kondigen. Het navigatiebedrijf neemt Autonomos over, een start-up uit Berlijn op het gebied van autonoom rijden. Er werden geen financiële details gemeld.

Investeerder Silver Point Capital vergrootte zijn belang in verzekeraar ASR van 3,7% naar 5,3%. Het aandeel ASR zakte 0,2%.

Bij de smallcapfondsen steeg Telegraaf Media Groep 2,9%. Het Amsterdamse mediabedrijf won dinsdag al 4,8% op het bericht dat John de Mol het belang van investeringsmaatschappij Dasym grotendeels heeft overgenomen.

ING schroefde zijn koersdoel voor Euronext (+0,3%) fors op van €41 naar €50. Dat heeft vooral te maken met de recent aangekondigde overname van LCH Clearnet door het beursbedrijf.

Op de lokale markt kwam SnowWorld (+0,6%) met de cijfers over het gebroken boekjaar 2015/2016 naar buiten. De uitbater van skihallen boekte een iets hogere winst van €2,4 miljoen en trakteerde beleggers ook op aanzienlijk meer dividend. Opmerkelijk was dat de koers van SnowWorld dinsdag al met 8,6% opliep.

Volg alle koersen en beursnieuws direct met deze gratis app van DFT