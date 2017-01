ASML vraagt Den Haag om hogesnelheidstrein

Bij de presentatie van de jaarcijfers stelde Wennink woensdagochtend dat ASML alleen afgelopen jaar al 1000 mensen aannam in de regio Eindhoven. Het behoud van werknemers is moeilijker. „We hebben een 040-nummer, dat weten mensen wel te vinden. Maar het echte probleem is: hoe zorg je ervoor dat ze ook blijven?”

De ASML-topman beklaagt zich dat Eindhoven weinig middelen uit Den Haag krijgt. „We zijn de tweede economische regio van Nederland, maar we krijgen maar 1 tot 2% van de middelen uit Den Haag in vergelijking met Rotterdam en Amsterdam.”

Trein

Het is volgens Wennink zaak om de regio Eindhoven ’op te poetsen’. „De brainport moet gaan schijnen.” Zo wil hij dat er grote internationale conferenties komen op het gebied van leidende technologieën. Daarnaast stelt hij de aanleg voor van een hogesnelheidsverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf.

ASML is woensdag de grote stijger aan het Damrak. Rond het middaguur stond het aandeel op €112,60 (+4,5%) - een absoluut record voor de chipmachinemaker.