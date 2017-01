Goldman Sachs overweegt halve exit uit Londen

Het Handelsblatt bericht hierover. De zakenbank zou de medewerkers vooral naar New York en Frankfurt willen verplaatsen. Duitslands op vier na grootste stad mag zich volgens een bron verheugen op handelaren en topmanagers die verantwoordelijk zijn voor regelgeving en naleving.

Backofficepersoneel zal naar verwachting in Polen worden gestationeerd. Verder zouden zakenbankiers met Franse en Spaanse bedrijven in hun portefeuille veelal in die landen aan het werk gaan.

Andere vooraanstaande banken overwegen zich eveneens deels uit Londen terug te trekken of hebben hier al een besluit over genomen. Zoals het Britse HSBC, dat duizend medewerkers naar Parijs overhevelt.