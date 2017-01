Reders pleiten voor milieufonds

,,Het duurzaamheidsfonds stelt reders in staat om te investeren in bijvoorbeeld verplichte zuiveringssystemen voor ballastwater. Met een arbeidskostenregeling kunnen Nederlandse reders Nederlandse zeevarenden in dienst houden. De recente faillissementen en fusies illustreren de slechte economische situatie in de zeescheepvaart", zei ze.

Beide wensen zijn volgens haar noodzakelijk voor het behoud van de Nederlandse zeevaart, ,,de kraamkamer voor onze maritieme cluster met een kwart miljoen arbeidsplaatsen."

Netelenbos vindt verdere vergroening in de scheepvaart aan te bevelen, ,,maar dat moet wel gefinancierd kunnen worden. Juist de combinatie van een langdurige crisis en het moeten investeren in milieumaatregelen laat zich niet makkelijk combineren,” aldus de KVNR-voorzitter.

Nederlandse reders trachten zo lang als mogelijk Nederlandse zeevarenden in dienst te houden, maar de druk om ze te vervangen door goedkopere arbeidskrachten neemt elk jaar toe.

Netelenbos hield ook een vurig pleidooi voor de oprichting van een 'maritieme autoriteit' naar Deens voorbeeld. Ze sprak de hoop uit dat het ministerie van Infrastructuur & Milieu in 2017 knopen doorhakt.