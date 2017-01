Als het aan VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN ligt, moeten álle werknemers, van bouwvakker tot topbankier, hun vertrekpremie inruilen voor geld voor om- of bijscholing. Zo krijgen werknemers ’de regie over hun loopbaan terug’, stellen de drie grootste werkgeversclubs. In de polder is dat idee compleet verkeerd gevallen.

CNV-voorzitter Maurice Limmen ziet het plan totaal niet zitten. „Scholing verplichten werkt niet”, zegt de vakbondsman, normaal gesproken een groot pleitbezorger van scholing en ontwikkeling van werknemers.

