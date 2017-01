In november stond de werkloosheid nog op 5,6 procent. Het CBS telde in totaal 482.000 werklozen in de laatste maand van 2016. Dat waren er 17.000 minder dan een maand eerder. In het laatste kwartaal van vorig jaar nam het aantal werklozen gemiddeld met 9000 per maand af.

In heel 2016 werd de sterkste daling van de werkloosheid van de afgelopen tien jaar gerealiseerd. In december 2015 zat nog 6,6 procent van de Nederlandse beroepsbevolking ongewenst zonder betaalde baan. Vooral in de bouw, in de uitzendbranche, in de metaal en bij technische bedrijven kwamen er in het afgelopen jaar veel banen bij. De jeugdwerkloosheid daalde daarbij naar het laagste punt in vijf jaar.

UWV

Ook het aantal mensen dat afhankelijk is geworden van een WW-uitkering nam af. Het UWV verstrekte in december 412.000 WW-uitkeringen. Dat waren er 34.000 minder dan eind 2015.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toonde zich tevreden over de cijfers, maar benadrukte ook dat er nog altijd mensen werkloos thuis zitten. ,,Daarmee is mijn werk nog niet gedaan", aldus de minister.