Financiële zorgen Toshiba stapelen zich op

30 min geleden

TOKIO (AFN) - Het Japanse technologieconcern Toshiba ziet zijn financiële problemen steeds verder toenemen en maakt beleggers daarmee bijzonder nerveus. Het aandeel zakte donderdag op de beurs in Tokio met 26 procent. Dat was de sterkste koersdaling in meer dan veertig jaar.