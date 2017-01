Dat zegt Jeremy Browne, de speciale EU-vertegenwoordiger van The City of London Corporation. Hij reist alle lidstaten af en is vandaag in Den Haag om te spreken met bedrijfsleven, banken en politici.

Dinsdag pleitte de Britse premier Theresa May voor een ’harde Brexit’. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk geen deel meer zal uitmaken van de Europese interne markt. „De speech van May was niet zo onbehouwen als de karikatuur die er vooraf door sommigen in de EU van was gemaakt. Ze benadrukte dat ze een harmonieuze wederzijdse relatie wil.”

