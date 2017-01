premium

Tuk Tuk haalt 2,5 miljoen op via mkb-beurs

25 min geleden

DIEMEN (AFN) - Tuk Tuk Holding, een ontwikkelaar, producent en verkoper van elektrische tuktuks, is erin geslaagd bijna 2,5 miljoen euro op te halen via de uitgifte van obligaties die verhandelbaar zijn op de mkb-beurs NPEX. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend. De emissie was in december aangekondigd.