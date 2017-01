Minder winst American Express

De winst per aandeel kwam in de laatste drie maanden van 2016 uit op 88 dollarcent. Dat was een tegenvaller voor analisten die gemiddeld hadden gerekend op een winst van 99 cent. De opbrengsten zakten met 4% naar $8 miljard.

Costco

American Express werd ook getroffen door het einde van de belangrijke samenwerking met Costco. Klanten van de groothandel kunnen er sinds vorig jaar niet meer met hun American Express-kaart betalen. Mede door het verlies van deze samenwerking heeft American Express aangekondigd voor $1 miljard in de kosten te gaan snijden.

De voorzieningen voor slechte kredieten gingen ten opzichte van een jaar eerder met 9% omhoog naar $625 miljoen. Dat kwam vooral door de groei van uitstaande kredieten; de kredietkwaliteit bleef volgens American Express wel op peil.