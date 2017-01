Bos bepleit winstplafond voor farmabedrijven

De oud-minister van Financiën pleit in de krant voor een winstnorm van maximaal 10 procent. Dat is volgens hem nodig omdat initiatieven van de farmaceutische industrie zelf ,,geen zoden aan de dijk zetten''.

Bos heeft bijvoorbeeld weinig fiducie in een voorstel om alleen nog te betalen voor middelen die bij individuele patiënten werkelijk effectief blijken. ,,Zolang aandeelhouders een winstmarge van 20 procent eisen, betekent die formule alleen dat we extra gaan betalen voor medicijnen die wel werken'', aldus de ziekenhuisdirecteur. ,,Ik vind dat ongehoord. We laten commercie een dominante rol spelen, richting patiënten die geen keuze hebben.''

Discussie

Onlangs haalde onder meer Donald Trump al hard uit naar de hoge medicijnprijzen van de biotech- en farmaciesector. Volgens de aankomend president van de Verenigde Staten zouden bedrijven in de branche momenteel ,,wegkomen met moord''.

Wat Bos betreft moet de discussie beginnen ,,bij wat we redelijke winstmarges voor de farmaceutische industrie vinden''. Hij wijst er verder op dat een winstplafond bij meer branches is ingevoerd. ,,Bij de privatisering van telefonie lieten we de Opta maximale winstmarges bewaken. En we vinden ook dat eredivisievoetbal niet achter een decoder mag verdwijnen, ten bate van commerciële belangen. Over telefoons en voetbal doen we stoer, maar bij farma doen we niets.''