Focus op groeiaandelen VS

Na zijn verkiezingsoverwinning deed Trump via tweetberichten al flink van zich spreken met onder meer de dreiging om de invoerrechten flink te gaan verhogen voor bedrijven die goederen via Mexico in de VS doorverkopen.

Ook richtte hij zijn pijlen op China en voorspelde dat de Europese Unie na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk verder uiteen zou gaan vallen.

Milde toon weg

„Het was opvallend dat Trump aanvankelijk nog rustig overkwam, maar in de afgelopen weken de milde toon heeft losgelaten. Ondanks de onzekerheid over de koers van de nieuwe president houden wij vast aan onze strategie om alleen Amerikaanse kwaliteitsaandelen in de portefeuille te selecteren die kunnen doorgroeien ongeacht de macro-economisch omstandigheden met de nadruk op de lange termijnprestaties.”

Foto: Telegraaf

Een ander criteria die een belangrijke rol speelt bij de keuze van de aandelen in de VS is de zogeheten pricing power, stelt Veith . „We geven de voorkeur aan bedrijven met een sterke marktpositie die prijsstijgingen kunnen doorberekenen in hun producten. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt in de VS ontkomen bedrijven er niet langer aan om een deel van de winsten door te gaan geven aan werknemers.“

Rotatie

Het Comgest Growth America heeft een moeilijk vierde kwartaal achter de rug.

„Na de verkiezingswinst van Trump vond er een grote rotatie plaats naar vooral de financiële waarden waar wij geen enkele blootstelling aan hebben, terwijl de animo verminderde voor farmaciebedrijven die in onze portefeuille sterk vertegenwoordigd zijn,” benadrukt Veith.

„Ook aandelen van grote techfondsen waarin wij beleggen, zoals Microsoft en Google, kwamen even onder druk vanwege de vrees dat het protectionisme zal toenemen, maar opkomende landen kunnen daar meer onder gaan lijden.”