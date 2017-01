Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Sprint stapt in muziekdienst Tidal

1 uur geleden

NEW YORK (AFN) - Het Amerikaanse telecombedrijf Sprint heeft een belang van 33 procent genomen in de muziekstreamingdienst Tidal. Dat maakte Sprint maandag bekend, zonder aan te geven hoeveel geld er voor het belang is betaald.