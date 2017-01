Zakenbank UBS sluit ’Nexit’ niet uit

Dat schrijft het economisch bureau van de Zwitserse bank UBS, de grootste vermogensbeheerder te wereld. „We kunnen niet uitsluiten dat tijdens de coalitievorming de kaarten opnieuw geschud worden en partijen van gedachten veranderen over samenwerking met de PVV.”

De UBS-economen schatten de kans op een regering die wordt geleid door de PVV op 0 tot 5% en de kans op een coalitie waar de PVV deel van uitmaakt op 10%. Wellicht dat partijen die de PVV nu uitsluiten die inzet wijzigen als blijkt dat de vorming van een regering anders heel moeilijk wordt.

Als dat gebeurt dan bestaat de kans dat het nieuwe parlement aanstuurt op een referendum over EU-lidmaatschap. „Dat is nog heel veel ’als dan’, maar áls dat referendum er komt, dan ziet het er naar uit dat de uitslag over EU-lidmaatschap heel krap wordt.” De Nederlandse bevolking kan geen referendum initiëren, het initiatief moet van het parlement komt.

Zakenbank UBS verwijst naar een peiling van vorig jaar waaruit blijkt dat 52% van de Nederlanders voorstander is van deelname aan de Europese Unie. 40% zou voor een ’Nexit’ zijn en 8% weet het nog niet.

Hoewel de kans op dit ’Nexit’-scenario, in navolging van de Britse exit uit de EU klein is, achten de UBS-economen deze verkiezing toch ’relevant voor de vooruitzichten van de eurozone’. Gezien de koppositie van de PVV in de peilingen houdt UBS er rekening mee dat ’de spanningen op de financiële markten toenemen rond de verkiezingen’.