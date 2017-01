Boekhoudproblemen BT Group erger dan gedacht

Bij BT Italia kwam afgelopen jaar een complex geheel van oneigenlijke verkopen, aankoop- en leasetransacties aan het licht. Dat zorgde ervoor dat gedurende meerdere jaren hogere winst- en omzetcijfers in de boeken zijn gezet dan eigenlijk zou moeten.

Inmiddels is uitgebreid onderzoek gedaan naar de affaire. Daaruit blijkt onder meer dat het bedrijfsresultaat en de opbrengsten over het afgelopen kwartaal hierdoor zo'n 120 miljoen pond lager zullen uitkomen. Ook zijn er diverse managers van de Italiaanse tak geschorst en BT is negatiever geworden in zijn financiële vooruitzichten voor het lopende en volgende boekjaar.