DuPont schrijft weer zwarte cijfers

De nettowinst van DuPont over de laatste drie maanden van 2016 kwam uit op 265 miljoen dollar. Een jaar eerder resteerde een verlies van 253 miljoen dollar, onder meer door forse afschrijvingen. De omzet van het bedrijf viel krap 2 procent lager uit op 5,2 miljard dollar.

DuPont verwacht de fusie met Dow in de eerste helft van 2017 af te ronden, waar het eerder had verwacht de samenvoeging in het eerste kwart van 2017 af te kunnen ronden. Het is naar eigen zeggen afhankelijk van de goedkeuring door regelgevende instanties.