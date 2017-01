Nieuwe eigenaar schoonmaakmiddelenmaker HG

Eerder was al duidelijk dat eigenaar Gilde Buyout Partners zijn investering in HG van de hand wilde doen. Onder meer Unilever werd getipt als potentiële koper.

HG opereert vanuit een hoofdkantoor in Almere, maar het bedrijf heeft Zweedse wortels. De letters HG komen van de Zweedse ondernemer Hagan Gip. De Nederlandse importeur Van Altena ging in de jaren zeventig zelf de producten van HG produceren in Oldenzaal. Daarna werd de focus verlegd naar de consumentenmarkt.

Gilde kocht HG in 2013 voor 130 miljoen euro. Cobepa trekt bij de deal samen op met het zittende management van HG. Die was al aandeelhouder in de onderneming en zal dat in de toekomst ook zo blijven.