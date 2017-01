’4000 banen weg bij hogere invoertaks VS’

Dat komt overeen met 2,6 banen per 10.000 werkenden, evenveel als in België. Voor Ierland en Duitsland ligt dat met 3,6 banen per 10.000 werkenden het hoogste van de Eurozone. In absolute getallen zou Duitsland het meest getroffen worden, daar zouden 15.400 banen verdwijnen.

Nu is de gemiddelde Amerikaanse invoerheffing voor EU-goederen 2,1%. Maar Trump zou van plan zijn dit tarief te verhogen naar 5% of mogelijk zelfs nog hoger.

Volgens Vandenbussche is een hogere importheffing op korte termijn goed voor binnenlandse producenten. „Als er geen Europese producten binnenkomen, kopen Amerikaanse consumenten producten die in de VS zijn gemaakt.”

Innovatie

Maar op de lange termijn is protectionisme slecht voor de economische groei zegt de professor. „Dat komt omdat bedrijven minder worden opengesteld aan invloeden van buitenaf. Apple was minder vooruitstrevend geweest als de VS een meer gesloten economie was. Je remt de vooruitgang. Bovendien is alles zelf willen produceren niet per se de meest efficiënte manier.”

Europa is een belangrijke handelspartner voor de VS. Volgens het rapport zijn er in de EU circa 2,5 miljoen banen verbonden met de direct en indirecte export van goederen naar de VS. Jaarlijks voert Europa voor €253 miljard uit naar de VS.

Een importheffing van 5% zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen. Dat kost 0,09% van het Europese bnp.