Hoogste aantal nieuwbouwwoningen in vijf jaar

In heel 2016 werden er 53.872 nieuwe woningen bijgebouwd. Dat is 11 procent meer dan in 2015, en het hoogste aantal sinds 2012. Toch valt de nieuwbouw in het niet bij topjaar 2009, toen er meer dan 80.000 huizen bij kwamen.

De bulk van de nieuwe woningen staat in Amsterdam: meer dan 5000, aldus het CBS. De hoofdstad bouwt zich een ongeluk, maar toch kookt de huizenmarkt er over. Prijzen rijzen de pan uit, starters hebben vaak geen schijn van kans en huizen zijn er verkocht voordat ze officieel in de verkoop komen. De komende tien jaar wil de stad 50.000 huizen bouwen.

Dat zijn er honderd per week, maar zelfs dat is niet genoeg om aan de verwachte vraag te voldoen. Deskundigen verwachten dat Amsterdam er de komende tien jaar 75.000 huishoudens bij krijgt, de helft meer dus dan het aantal huizen dat wordt gebouwd.

Opvallende afwezige in de bouw-top vijf is Rotterdam, waar 754 nieuwe woningen werden opgeleverd. In Utrecht, Nijmegen en Den Haag werden meer dan 1000 nieuwe woningen opgeleverd. Nummer vijf Groningen telt 901 huizen meer dan een jaar geleden.

In Rozendaal, Bellingwedde en Harlingen zijn vorig jaar geen nieuwbouwprojecten afgerond.