Lage lasten en toch een droomhuis?

In het kader van de ‘Week van de hypotheek’ organiseren De Financiële Telegraaf (DFT) en RTL vanaf 20:30 uur een gratis seminar met onder meer informatie over het afsluiten of aanpassen van je hypotheek en wat je zelf kunt doen kunt met de lage rente.

De deskundigheid aan tafel is groot met Patricia Boon, personal finance specialist van DFT, Henriëtte Raap van Wijzer in Geldzaken, Chris Oosterling van Hypotheek24.nl en presentatrice Elianne Kuepers van RTL Z. In een uur praten we je helemaal bij over een van de grootste financiële verplichtingen in je leven.

We beantwoorden ook vragen van deelnemers van het seminar. Na een uur weet je alles wat je moet weten voor het afsluiten van een hypotheek, hoe je de meest voordelige scoort en heel belangrijk: hoe je domme fouten voorkomt. Je weet het maximale uit je hypotheek te halen tegen de laagste lasten.

Wat weet ik na het volgen van dit webinar?

- Wat is jouw budget om een huis te kopen?

- Welke hypotheekvormen zijn er?

- Welke hypotheek is de goedkoopste en welke de beste.

- Zo voorkom de veel gemaakte fouten.

- Zo scoor je de beste hypotheek! Ga shoppen, vergelijken en onderhandelen. Het loont.

- Rente: zet je ‘m volledig variabel of juist 10 jaar vast of langer?

- Is overzetten van mijn bestaande hypotheek voordelig en hoe doe ik dat?

- Moet je nu nog wel een huis kopen?

- Concrete tips van de deskundigen.

We zien je graag donderdag online op het seminar van 2 februari dat duurt van 20.30 tot 21.30.