'Eurogroepvoorzitter moet minister zijn'

Dit zei een hoge EU-functionaris woensdag in Brussel. "De regels daarover zijn heel duidelijk. De voorzitter moet een minister van Financiën uit de eurozone zijn. Zodra een nieuwe regering is ingezworen waarin hij geen minister van Financiën is, kan Dijsselbloem geen voorzitter meer zijn."

De functionaris voegde eraan toe dat gezien de ervaringen met de Nederlandse kabinetsformaties, Dijsselbloem "op zijn slechtst nog enkele maanden voorzitter blijft en op zijn best nog langer".

In oktober zei Dijsselbloem (PvdA) in Luxemburg dat hij na een eventueel einde aan zijn ministerschap bereid is aan te blijven als eurogroepvoorzitter. "Dit is onontgonnen terrein", zei hij toen over het voorzitterschap. Er is discussie binnen de eurozone of de functie fulltime moet worden. Daar is de huidige Nederlandse regering tegen.

Dijsselbloems termijn als voorzitter van de EU-raden van de ministers van Financiën van de negentien eurolanden eindigt officieel in januari 2018. Hij werd in januari 2013 voor tweeënhalf jaar door zijn Europese collega's gekozen als opvolger van de Luxemburger Jean-Claude Juncker, die nu voorzitter van de Europese Commissie is. In juli 2015 werd Dijsselbloem herkozen.