De Dow sloot 0,7 procent hoger op 20.069 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent naar 2298 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq klom 1 procent tot 5656 punten.

Na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump maakte de Dow een opvallende sprong voorwaarts, waarbij afgelopen november voor het eerst de grens van 19.000 punten werd overschreden. De rally werd vooral aangevuurd door bankaandelen. Die waren de afgelopen tijd in trek omdat beleggers rekenen op minder strenge regels voor banken onder Trump, bij een verder oplopende rente.

De Dow Jones Industrial Average stamt uit 1896 en houdt het koersverloop van dertig toonaangevende fondsen op Wall Street bij. De graadmeter zit sinds medio 2009 per saldo in een stijgende lijn, na de diepe val die in de herfst van 2007 werd ingezet door de financiële crisis. De Dow duikelde daarbij van ruim 14.000 punten in oktober 2007 naar een dieptepunt van 6496,95 punten op 3 juni 2009.

De handel werd woensdag gesteund door positieve kwartaalcijfers van grote bedrijven, zoals vliegtuigbouwer Boeing. Die boekte in de Dow een plus van 4,2 procent na de melding van een stevige winstsprong in het laatste kwartaal van vorig jaar. Boeing mikt voor dit jaar op een verdere toename van de winst.

Industrieconcern United Technologies moest echter een verlies slikken van 0,5 procent na publicatie van cijfers. Ook aluminiumbedrijf Alcoa kon met zijn resultaten beleggers niet bekoren en daalde ruim 2 procent. Chipfabrikant Texas Instruments meldde eveneens kwartaalcijfers en won 2 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent op 52,82 dollar. Brent zakte 0,5 procent tot 55,19 dollar per vat. De euro was 1,0747 dollar waard, tegen 1,0746 dollar bij het slot van de Europese beurzen.