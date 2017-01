premium

Dow passeert mijlpaal van 20.000 punten

29 min geleden

NEW YORK (AFN) - De Dow-Jonesindex van de aandelenbeurs in New York heeft woensdag voor het eerst de grens van 20.000 punten doorbroken. De graadmeter haalde de mijlpaal direct bij de opening, nadat de stand van 20.000 punten de afgelopen weken steeds net een stapje te ver was gebleken.