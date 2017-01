'Herstel Core Lab trager dan voorzien'

Core Lab behaalde in het vierde kwartaal een stabiele winst op een lagere omzet. Volgens de ING-analisten zijn het niet die cijfers waar beleggers over zullen vallen, maar is het de magere outlook die Core Labs in het vooruitzicht stelde. Het bedrijf voorziet een operationele winst van 22,5 miljoen dollar voor het eerste kwartaal, waar de gemiddelde verwachting op 25,6 miljoen dollar uitkwam.

Wel benadrukte ING dat de ,,eerste tekenen" van herstel zichtbaar zijn, met een ,,interessant herstel" bij onderdeel Production Enhancement, dankzij het herstel bij schaliegaswinning in de Verenigde Staten.

ING handhaaft zijn 'hold-advies' op Core Lab. Het aandeel stond donderdag omstreeks 09.40 uur onveranderd op 115 euro.