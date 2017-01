De prijs van goud daalde 0,8% naar een stand van $1191,50 per troy ounce na begin deze week de grens van $1200 nog opwaarts te hebben doorbroken.

De sterk verminderde vrees voor het protectionistische beleid van de Amerikaanse Donald Trump speelde het edelmetaal dat wordt beschouwd als veilige haven parten.

Eerder deze maand had goudprijs de wind nog aardig in de rug in de aanloop naar de inhuldiging van Trump.