Geen duurzaam meer bij Triodos?

„Ik roep al een tijdje dat Triodos van het woord duurzaamheid af moet. Maar alleen het woord, hè? Wij hebben deze maand een uitgebreid onderzoek laten doen, onder ruim 1000 consumenten van 18 jaar en ouder. Van de ondervraagden zegt 61% in brede zin in het dagelijks handelen met duurzaam bezig te zijn. Maar tegelijk vindt 42% het begrip duurzaamheid niet echt duidelijk. Het wordt vooral geassocieerd met de grote wereldproblemen, zoals klimaatverandering.”

En dat is niet zo?

„Nee. Niet alleen maar. Duurzaam gaat ook over bijvoorbeeld goede verzorging en gezondheidszorg voor mensen en fatsoenlijk werk. Waar ik naar aanleiding van het onderzoek erg van ben geschrokken, is dat de veranderkracht van geld wordt onderschat. Met de keuzes die je dagelijks maakt kun je zelf veel veranderen. Maar zelfs als je dit uitlegt valt het kwartje vaak niet. De keuze voor een kiloknaller heeft invloed op het leven van een dier. Het vooroordeel dat duurzaam duur is, is ook niet zo.”

Zijn de eigen keuzes van consumenten, voor bijvoorbeeld duurzaam voedsel, geen druppel op een gloeiende plaat? Niemand kan tegenhouden als zijn pensioengeld in steenkolen wordt gestoken.

„Ik begrijp die kritiek. Wel moet ik zeggen dat de grootste excessen met pensioenbeleggingen in bijvoorbeeld clusterbommen door de druk hierover zijn uitgebannen. Maar is het fantastisch hoe pensioenfondsen beleggen? Nee. Wij zijn overigens ook niet tevreden over onszelf. Op onze website laten we klanten zien in welke bedrijven met hun spaargeld wordt geïnvesteerd. Dat doet een klant dan één keer, en denkt: ‘Dat zit wel goed’. Maar wij moeten klanten laten zien dat zij ook met hun koopgeld elke dag weer goede keuzes kunnen maken.”

Hoe laat u dat concreet zien?

„Wij willen laten het dichter bij de belevingswereld van mensen brengen, door te laten zien dat het leuk en gemakkelijk is om verantwoord geld uit te geven. In Amsterdam zijn we een pilot gestart met een website waarop je kunt zien welke duurzame winkels en bedrijven in de buurt door ons zijn gefinancierd. Van de snackbar Natuurlijk Smullen tot het Volkshotel en Rialto. Dit willen wij uitbouwen naar een landelijk platform met duurzame bedrijven, mogelijk met ook niet-Triodosklanten. Een soort Lonely Planet voor duurzaam winkelen.”

Maar dan zonder het woord duurzaam?

„Ja. Hoewel ik niet weer of het verstandig is een nieuw woord te gaan gebruiken. Als je mijn arm op mijn rug zou draaien, dan zou ik het Afrikaanse woord volhoubaarheid een goed alternatief noemen. Dat is misschien de beste vertaling van de Engelse term sustainability. Maar de boodschap is eerder: weg met dit containerbegrip. Leg uit wat je doet.”