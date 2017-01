ABP wil hervorming pensioenen

Wortmann, die het pensioenfonds voor overheids- en onderwijspersoneel leidt, hekelt dat dekkingsgraden steeds schommelen door stijgende en dalende rentes. „Dat is voor deelnemers lastig te begrijpen.” De pensioenfondsbazin vindt ook dat zekerheid die het huidige stelsel zou geven onbetaalbaar is geworden. Ze pleit voor eigen potjes. „Daarmee is duidelijker wat je kunt verwachten.”

Ook bij het ABP schommelden dekkingsgraden in 2016. Gisteren presenteerde het fonds een actuele dekkingsgraad van 96,6%. Hoog genoeg om een verwachte pensioenkorting te vermijden (vijf kleine pensioenfondsen gaan wel korten), maar wel ver onder de door toezichthouders beoogde 104,2%. Er is 96,6 cent in kas voor elke euro aan toekomstige verplichtingen.

