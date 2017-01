Online warenhuis V&D afgeblazen

Na de koop zeiden de nieuwe eigenaren dat ze warenhuis V&D opnieuw op de kaart wilden zetten, maar dan op internet. Daar nemen ze nu afstand van. ,,We gaan een heel andere kant op’’, zegt Van Zetten. ,,Al gauw bleek dat de ict van V&D zo gammel was als maar kon. Daar konden we niets mee. We hebben geprobeerd het te vernieuwen, maar ook dat ging niet’’, zegt de directeur.

„Nadat het eerste plan mislukte, moesten we gaan nadenken wat we dan wel wilden”, zegt Van Zetten. Hij vervolgt: ,,Na een gedegen onderzoek en veel gesprekken met leveranciers besloten we helemaal opnieuw te beginnen. Je moet voorop lopen en niet achteraan hobbelen.’’

,,We besloten in te zetten op de nieuwste ontwikkelingen in de markt en op de nieuwste technologie. Maar daar past de naam V&D niet meer bij. V&D heeft wel een enorme naamsbekendheid. Iedereen heeft er een gevoel bij, maar het is niet echt de naam van een moderne start-up.’’

Innovatieve app

Hij wil niet precies zeggen waar hij straks mee komt. Van Zetten wil niet meer kwijt dan dat ,,er een innovatieve app met een platform komt dat geïnspireerd is op de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van de sociale media en de e-commerce dat halverwege dit jaar wordt gelanceerd’’.

