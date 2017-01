"De beste muur is mogelijkheden, groei en werkgelegenheid in Mexico", aldus de grootaandeelhouder van América Móvil dat enkele jaren geleden tevergeefs KPN probeerde in te lijven.

Trump dreigt onder meer met de bouw van een muur op de grens, extra invoerrechten voor Mexicaanse producten om de bouw van de muur te betalen, en de opzegging van het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag (NAFTA).

Slim heeft voor de verkiezing van Trump gewaarschuwd dat het protectionisme dat Trump nastreeft de Amerikaanse economie kan ruïneren. Trump heeft de Mexicaanse miljardair in zijn verkiezingscampagne fel aangevallen, maar de twee hebben in december in "een beleefde en positieve sfeer" met elkaar gedineerd in Florida.

De rijkste man van Mexico heeft ook een persoonlijk belang bij een goede relatie met de leider van de VS: zijn totale vermogen is sinds de verkiezing van Trump en de daaropvolgende val van de Mexicaanse peso ruim 4,5 miljard euro minder waard geworden, aldus de miljardairsindex van Bloomberg.