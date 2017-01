Belegger voorziet rentestijging

De oplopende rentes op de financiële markten gaan de rentetarieven op hypotheken beïnvloeden, denkt twee derde deel van de ondervraagde beleggers. Dat de spaarrente óók omhoog gaat, wordt door de beleggers minder waarschijnlijk geacht: slechts een derde deel rekent op een hogere spaarrente.

In het algemeen zijn de beleggers optimistisch gestemd. De barometer is in de maand januari met drie punten opgelopen naar een stand van 148, de hoogste score in anderhalf jaar. Henry van Heijster, investment manager bij ING Investment Office, begrijpt de goede stemming wel: „De signalen zijn ook positief. De Nederlandse economie draait steeds beter, het consumentenvertrouwen is hoog.”

De koersen op de aandelenmarkten zijn in de afgelopen weken opgelopen, zelfs met records op Wall Street. Voor Van Heijster is dat reden voor enige waarschuwende woorden: „Met name in de Verenigde Staten zijn de koers-winstverhoudingen hoog geworden. Ik zeg niet té hoog, maar laten we zeggen dat de aandelen rijk zijn gewaardeerd.”

Naast de gevolgen voor de hypotheek ziet Van Heijster ook risico’s van de stijgende rente. „Let op, een stijgende rente is altijd een soort tegenwind van de aandelen. Een hoge rente is nu eenmaal een alternatief voor beleggen in aandelen.”

Voor de komende periode zijn de ondervraagde beleggers ook optimistisch. Maar liefst twee derde deel van hen rekent op een stijging van de AEX in de komende drie maanden.

Voor Nederlandse beleggers is de AEX uiterst belangrijk want zij beleggen van oudsher het liefst dicht bij huis. Het grootste deel van de portefeuilles (61%) wordt in Nederland belegd. Een derde deel van de beleggers belegt alleen maar in Nederland.