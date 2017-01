Volkswagen haalt Toyota in als grootste

Volkswagen verkocht 3,8 procent meer voertuigen dan in 2015 en kwam uit op 10,3 miljoen auto's, vrachtwagens en bussen. De wereldwijde verkopen van Toyota stegen afgelopen jaar met slechts 0,2 procent naar 10,2 miljoen voertuigen.

De buitenlandse verkopen maakten het verschil voor de twee concerns. Volkswagen profiteerde van stijgende verkopen in China. Toyota worstelde juist in de Amerikaanse markt.

Beide bedrijven krijgen dit jaar op die voor hen belangrijke markten te maken met tegenwind. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven handelsbarrières op te werpen voor producten uit het buitenland. In China loopt een voor Volkswagen gunstige belastingregeling af.

De titel grootste autobouwer ter wereld is de kroon op het werk van de wegens het emissieschandaal bij Volkswagen opgestapte topman Martin Winterkorn. Die zette tien jaar geleden de aanval in met de Volkswagen-merken Audi en Porsche en een goede verkoopstrategie in China.

Winterkorn vertrok toen in september 2015 bekend werd dat Volkswagen op grote schaal emissietesten van dieselauto's had gemanipuleerd. Volkswagen is miljarden euro's kwijt aan de afwikkeling van dat schandaal. Winterkorn wordt door justitie in Duitsland verdacht van fraude.