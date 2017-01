Beleggers staken vooral kapitaal in de trackers op grondstoffen die ETF Securities uitgeeft. Ook namen beleggingen in de exchange traded products (ETPs) voor fondsen in robotics toe.

Het vermogen onder beheer ging met $5,86 miljard omhoog. Voor grondstoffen als geheel was die instroom $4,2 miljard op het einde van het jaar, tot ¢17,56 miljard, voor goud $3,44 miljard na drie jaar van uitstroom.

Edelmetalen sloten voor het eerst sinds 2013 hun jaar positief af.