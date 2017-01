Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

'Deutsche dicht bij weer een grote schikking'

1 uur geleden

FRANKFURT (AFN) - Deutsche Bank is naar verluidt dichtbij een grote schikking met Britse en Amerikaanse autoriteiten in verband met vermeende witwaspraktijken in Rusland. Dat meldden persbureau Reuters maandag op basis van ingewijden.