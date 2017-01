premium

Insulinemakers beschuldigd van prijsafspraken

41 min geleden

NEW YORK (AFN) - De drie grootste makers van behandelingen voor diabetes zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het jarenlang kunstmatig hooghouden van de prijzen. Een groep gedupeerde patiënten is maandag een collectieve zaak gestart tegen het Franse Sanofi, het Deense Novo Nordisk en het Amerikaanse Eli Lilly & Co.