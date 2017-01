Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Deutsche Bank beboet om witwaspraktijken

31 min geleden

LONDEN (AFN) - Deutsche Bank moet in Groot-Brittannië een boete betalen van 163 miljoen pond (190 miljoen euro). De Financial Conduct Authority (FCA) heeft ernstige tekortkomingen vastgesteld in de manier waarop de bank witwaspraktijken probeert tegen te gaan. Dat maakte de toezichthouder dinsdag bekend.