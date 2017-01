De daling was onverwacht, want economen hadden gemiddeld op een toename van de verkoop met 0,6 procent gerekend. In november was sprake van een verkoopkrimp met een herziene 1,7 procent.

Op jaarbasis was sprake van een krimp van de Duitse detailhandelsverkoop met 1,1 procent. Hier werd in doorsnee op een stijging met 0,5 procent gerekend.