Winkelketen Euroland op de fles

Redenen voor het faillissement zijn volgens de directie tegenvallende resultaten en de concurrentieslag binnen de markt voor discountwinkels. Het is daarom niet verantwoord om meer geld in de keten te steken.

Euroland telt in Nederland 23 winkels en een personeelsbestand van 87 werknemers. De winkels van Euroland blijven vooralsnog gewoon open. De curator onderzoekt momenteel of een doorstart van de commerciële activiteiten van Euroland mogelijk is.

Knaakland

Euroland werd in 1997 opgericht onder de naam 2,50 Shop, waarbij alle artikelen, zoals cosmetica, tandverzorging, wasmiddelen, schoonmaakmiddelen, zeep en snoep voor 2,50 gulden werden verkocht. In 2011 nam het de formule Knaakland over.

Met de invoering van de euro in 2002 wijzigde ook de naam van de keten in Euroland. Nog altijd zijn meer dan duizend artikelen binnen het assortiment te koop voor 1 euro, maar niet alle producten.