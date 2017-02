premium

Industrie China groeit stabiel

29 min geleden

PEKING (AFN) - De bedrijvigheid in de Chinese industrie heeft in januari een vrijwel vergelijkbare groei laten zien als in december. Ook in de dienstensector van het land was een stabiele groei te zien. Dat maakte de Chinese overheid woensdag bekend op basis van haar inkoopmanagersindices.