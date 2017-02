'Twijfel over beursklimaat in februari'

De AEX is de nieuwe handelsmaand opgewekt begonnen gesteund door de meevallende economische gang van zaken in China, maar eind vorige maand werd de stemming mede gedrukt door de onzekerheid over de gevolgen van het beleid dat de Amerikaanse president Donald Trump wil gaan voeren.

Bijna 30% gaat er van uit dat in februari de kopers op het Damrak overwegend de overhand gaan krijgen, terwijl 11% meent dat de AEX flink door zal stijgen.

Ruim 20% voorziet echter dat er voor de hoofdgraadmeter in Amsterdam per saldo lagere koersen in het verschiet liggen en 15% verwacht zelfs dat er deze maand een stevige dip op de borden komt.