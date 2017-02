Chinees nieuwjaar met gouden iPhone ingeluid

Een selecte groep bedrijven mogen luxe versies van de iPhone verkopen. Zoals online winkel Brikk en het Britse Goldgenie, dat nu iPhones 7 in de markt zet met 24 karaat goud. Een van de twee edities bevat ook diamanten, en is gezien het prijskaartje van $5000 heel duidelijk gericht op Chinese welgestelden. Zij moeten wel snel zijn, want er worden slechts 109 telefoons aangeboden.