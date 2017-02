Fed houdt rente onveranderd

De beslissing van de Fed volgt op de rentestap in december. Destijds ging het rentetarief met een kwart procentpunt omhoog. Daarbij was vooral het duidelijke herstel op de Amerikaanse arbeidsmarkt en de aantrekkende economie voor de beleidsmakers reden de rente te verhogen.

De Fed gaf destijds aan voor dit jaar te rekenen op drie renteverhogingen met een kwart procentpunt. Fed-preses Janet Yellen zei wel dat het rentebeleid van de Fed geen vooraf uitgemaakte zaak is.

Trump

In een toelichting werd niet veel losgelaten over aanstaande rentestappen. Het grootste vraagteken dat boven de markt hangt is het beleid van president Donald Trump. Hij kondigde onder meer aan belastingen te zullen verlagen en te zullen investeren in de infrastructuur. Dit zal echter druk zetten op de schuld van de VS.

Mocht Trump inderdaad een grote budgettaire versoepeling in het vooruitzicht stellen, dan ziet de Fed zich mogelijk genoodzaakt om rentestappen versneld door te voeren. In de verklaring van de Fed werd echter niet direct verwezen naar mogelijke wijzigingen in het beleid. De Fed noemde de risico's voor de vooruitzichten ,,ruwweg in balans".

Inflatie

De Fed gaat er verder van uit dat de arbeidsmarkt verder zal aantrekken. Verder zal de inflatie het gewenste niveau van krap 2 procent bereiken.

Volgens marktkenners is een verdere verhoging van de rente in juni het meest waarschijnlijk. Maar mocht er eerder duidelijkheid zijn over het fiscale beleid in de VS, zou het zomaar kunnen dat de volgende stap eerder wordt gezet.