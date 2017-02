Facebook maakt beleggers blij

De winst per aandeel is in het vierde kwartaal van 2016 bijna verdubbeld tot $1,41, terwijl analisten gemiddeld op $1,30 rekenden. De gerapporteerde omzet van $8,51 miljard vormde eveneens een meevaller.

Het aantal actieve dagelijkse gebruikers nam met 19% toe tot 1,23 miljard. De groei in het aantal gebruikers en in de advertentie-inkomsten vond opnieuw voor een belangrijk deel op mobiele apparaten plaats.

In de nabeurshandel steeg de koers van Facebook met 3% tot een record van $137. In mei 2012 ging het sociale-medianetwerk tegen $38 naar de beurs in New York.