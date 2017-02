Omzetgroei Amazon valt flink tegen

De omzet van Amazon kwam in het vierde kwartaal van 2016 uit op $43,7 miljard. In dezelfde periode van een jaar eerder werd nog een omzet behaald van $35,7 miljard. Vooraf werd een omzet van $44,7 miljard verwacht.

De winst per aandeel liep flink op naar $1,54, tegen $1 per aandeel een jaar eerder. Analisten hielden in doorsnee rekening met een winst per aandeel van $1,37.

Voor het eerste kwartaal van dit jaar kwam Amazon met een voorzichtige prognose. Het concern rekent op een omzet van 33,3 miljard tot $35,8 miljard.

In de nabeurshandel werd het aandeel Amazon door beleggers van de hand gedaan.