Hogere winst en omzet voor Visa

55 min geleden

SAN FRANCISCO (AFN) - Creditcardmaatschappij Visa heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een hogere winst en omzet in de boeken gezet. Het Amerikaanse bedrijf profiteerde van de gestegen uitgaven van consumenten via hun betaalkaarten en meer betalingstransacties.