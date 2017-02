Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Snap gaat naar de beurs

Gisteren, 23:58

NEW YORK (AFN) - De beursgang van Snap Inc., het bedrijf achter de app Snapchat waarmee gebruikers elkaar fotoberichtjes kunnen sturen die na enkele seconden weer verdwijnen, gaat door. De onderneming heeft documenten ingediend voor een notering aan de New York Stock Exchange.