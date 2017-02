‘Geplaagde Britse banken delen hoge bonussen uit’

Royal Bank of Scotland keert over vorig jaar £340 miljoen aan variabele bonussen uit, terwijl Lloyds Banking het personeel met £390 miljoen aan bonussen beloont. Dat melden diverse Britse media op basis van anonieme ingewijden die inzage hebben gehad in de bonuscijfers die de banken hebben neergelegd bij de Britse toezichthouder.

Over het in 2008 voor 80% genationaliseerde Royal Bank of Scotland ontstaat inmiddels jaarlijks maatschappelijke ophef over de bonusbeloning. De geplaagde bank zal eind deze maand het negende jaarverlies op rij presenteren, verwachten analisten. Sky News rekent op een verlies van £5 miljard over 2016. De £340 miljoen aan bonussen is wel £1,4 miljard minder is dan in 2015.

Lloyds Banking, waar in 2009 een belang van 43% in nam om een faillissement te voorkomen, voert de bonussen weer op nu het overheidsbelang onder de 5% is gekomen. De bonuspot is met £390 miljoen in totaal 9% voller dan een jaar eerder.

Volgens de Financial Times zal de bank na de magere winst van £956 miljoen over 2015 betere prestaties over 2016 laten zien. Topman António Horta-Osório kondigde toen een grote ontslagronde bij de bank aan. De Portugees haalde in augustus de Engelse tabloids toen hij op een zakenreis werd betrapt met een minnares.